"Chucky - Staffel 3" erscheint auf Blu-ray Disc

04.06.2025 (Karsten Serck)

Turbine Medien hat "Chucky - Staffel 3" auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Die dritte Staffel der SyFy Serien-Neuauflage des Mörderpuppen-Klassikers wird von Turbine Medien als Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton angeboten. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere entfernte Szenen dabei.

Am 10.07.2025 erscheint die dritte "Chucky"-Staffel noch einmal als günstigere Blu-ray Disc-Edition in Standard-Verpackung:

bereits erhältlich:

