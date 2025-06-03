News
"Chucky - Staffel 3" erscheint auf Blu-ray Disc
04.06.2025 (Karsten Serck)
Turbine Medien hat "Chucky - Staffel 3" auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Die dritte Staffel der SyFy Serien-Neuauflage des Mörderpuppen-Klassikers wird von Turbine Medien als Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton angeboten. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere entfernte Szenen dabei.
Am 10.07.2025 erscheint die dritte "Chucky"-Staffel noch einmal als günstigere Blu-ray Disc-Edition in Standard-Verpackung:
- Chucky - Staffel 3 - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Chucky - Staffel 3 - Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Chucky - Staffel 1 Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Chucky - Staffel 2 Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Chucky 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Chucky 3 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Child's Play [Blu-ray] bei Amazon.de
- Child's Play - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.