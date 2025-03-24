News
SciFi-Thriller "Companion" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
24.03.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Companion - Die Perfekte Begleitung" im Mai auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Horror-Thriller erscheint am 08.05.2025 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten sind mit Originalton in Dolby Atmos und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind drei Making of-Featurettes geplant. Die Ultra HD Blu-ray erscheint als Steelbook-Edition.
