News

Samsung startet Reparatur-Aktion für Soundbars mit defektem Firmware-Update

Samsung bietet jetzt die Reparatur für defekte Soundbars an, die aufgrund eines fehlerhaften Firmware-Updates unbrauchbar geworden sind. Wie im Samsung Support-Forum mitgeteilt wurde, sollen betroffene Besitzer sich beim Whatsapp-Support melden, um ein Transport-Label anzufordern. Rücksendungen soll neben einer Kopie des Kaufbelegs auch eine detaillierte Fehlerbeschreibung beigefügt werden.

Laut Samsung sind die folgenden Soundbars von dem Firmware-Fehler mit der Version 1020 betroffen:

Deutschland

HW-S810GD

HW-B660GD

HW-B760GD

HW-Q995GD

HW-Q935GD

HW-Q810GD

HW-Q710GD

HW-S811GD

HW-S711GD

HW-S710GD

HW-S67GD

HW-S66GD

HW-LS60D

Österreich/Schweiz

HW-Q800D

HW-Q930D

HW-Q990D

HW-Q700D

HW-S800D

HW-S700D

HW-S60D

HW-LS60D

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.