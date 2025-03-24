Samsung startet Reparatur-Aktion für Soundbars mit defektem Firmware-Update
Samsung bietet jetzt die Reparatur für defekte Soundbars an, die aufgrund eines fehlerhaften Firmware-Updates unbrauchbar geworden sind. Wie im Samsung Support-Forum mitgeteilt wurde, sollen betroffene Besitzer sich beim Whatsapp-Support melden, um ein Transport-Label anzufordern. Rücksendungen soll neben einer Kopie des Kaufbelegs auch eine detaillierte Fehlerbeschreibung beigefügt werden.
Laut Samsung sind die folgenden Soundbars von dem Firmware-Fehler mit der Version 1020 betroffen:
Deutschland
HW-S810GD
HW-B660GD
HW-B760GD
HW-Q995GD
HW-Q935GD
HW-Q810GD
HW-Q710GD
HW-S811GD
HW-S711GD
HW-S710GD
HW-S67GD
HW-S66GD
HW-LS60D
Österreich/Schweiz
HW-Q800D
HW-Q930D
HW-Q990D
HW-Q700D
HW-S800D
HW-S700D
HW-S60D
HW-LS60D
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