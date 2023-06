News

Comedy-Klassiker "Bigfoot und die Hendersons" erscheint auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "Bigfoot und die Hendersons" (Harry and the Hendersons) am 23.06.2023 auf Blu-ray Disc. Der Komödien-Klassiker aus dem Jahr 1987 wird inklusive remastertem deutschen Ton und umfangreichem Bonus-Material als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD erscheinen. Das Mediabook wird mit sechs verschiedenen Cover-Designs angeboten.

Bigfoot und die Hendersons - Mediabook (Blu-ray Disc/DVD)

Bild: 1,85:1

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Deutsch DTS 2.0, Englisch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS 2.0, Deutsch DD 5.1, Deutsch DD 2.0, Englisch DD 5.1, Englisch DD 2.0

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch, Englisch für Hörgeschädigte

Laufzeit: 111 Minuten

Bonusmaterial:

+ Audiokommentar von Regisseur William Dear

+ Jubiläumsdiskussion mit William Dear & Rick Baker

+ Entfernte Szenen

+ Auf den Spuren von Bigfoot

+ Making of

+ Promo-Featurette

+ Trailer USA / D

