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"Clueless" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Paramount veröffentlicht "Clueless" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie mit Alicia Silverstone aus dem Jahr 1995 erscheint am 10.07.2025 als "Collector's Edition" Ultra HD Blu-ray-Steelbook mit Fan-Beigaben wie Poster und Artcards.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über einen englischen DTS HD MA 5.1-Mix und eine deutsche Dolby Digital 2.0-Tonspur. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

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