Horror-Thriller "Clown In A Cornfield" im August auf Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "Clown in a Cornfield" im August auf Blu-ray Disc. Der Thriller von "Tucker & Dale vs Evil"-Regisseur Eli Craig über einen Horror-Clown, der es auf die verdorbene Jugend einer amerikanischen Kleinstadt abgesehen hat, erscheint am 21.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind lediglich Trailer geplant.

