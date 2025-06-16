News
"Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
16.06.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss" (Monty Python and the Holy Grail) auf Ultra HD Blu-ray. Der Komödien-Klassiker aus dem Jahr 1975 erscheint am 28.08.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a ein Audio-Kommentar, Making of und Deleted Scenes geplant.
