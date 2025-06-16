News

Projektoren von Leica jetzt bei HiFi Forum Baiersdorf

Bildquelle: Leica / HiFi Forum Baiersdorf

Die neuen Leica Projektoren stehen für echte Kino-Performance und hohe visuelle Leistungsfähigkeit in jedem Raum. Insbesondere in modernen Wohnzimmerumgebungen machen die Geräte eine exzellente Figur und liefern scharfe Bilder, hohe Farbtreue und außergewöhnliche Lichtstärke.

Die exklusiven Projektoren sind ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf erhältlich und vorführbereit.

Mit dem Cine 1 hat Leica einen besonders performanten und edel designten Ultrakurzdistanzprojektor bzw. Laser-TV mit 4K-Auflösung, bis zu 3.000 ANSI-Lumen und Triple RGB-Laser-Technologie im langlebigen Alugehäuse im Sortiment. Mit Leica Image Optimization und Leica Summicron Objektiv ist hohe visuelle Performance gegeben. Mit dabei auch die ViDAA Smart TV-Oberfläche, Dolby Vision-Support und der Filmmaker Mode für ein authentisches, kinogerechtes Entertainment-Erlebnis.

Der Cine Play 1 hingegen steht für hohe Performance im kompakten, tragbaren Format. Auch er verfügt über ein hochwertiges Alugehäuse und kommt mit einer praktischen automatischen Ausrichtungsfunktion daher. VIDAA ist auch hier integriert, außerdem gibt es AirPlay, Bluetooth und WiFi.

Zusätzlich zu den Projektoren bietet Leica in Zusammenarbeit mit Kettnaker auch ein innovatives High-Tech-Multimedia-Möbel an. Das innovative Lowboard verwandelt sich in eine bis zu 120 Zoll große Projektionsfläche. Es basiert auf dem erfolgreichen Möbelsystem SOMA von Kettnaker, welches besonders durch das innovative Magnetwechselsystem überzeugt.

Außerdem gibt es mit der USM | Leica Cine Collection eine exklusive Kollektion von Multimediamöbeln. Mit den drei Varianten sind die Komponenten speziell auf die verschiedenen Bildgrößen des Leica Cine 1 abgestimmt. Dieser soll im minimalistischen Design besonders gut mit der schlichten, zeitlosen Ästhetik des modularen USM Haller Systems harmonieren. Das System (Leinwand und passender Cine 1 Projektor) gibt es in den Bildgrößen 80, 100 und 120 Zoll.

Anzeige



Alle Leica Modelle stellen auf Anfrage zum Probesehen im HiFi Forum Baiersdorf bereit:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.