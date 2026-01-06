News

CES: Amazon stellt neue Ember Artline OLED-Fernseher vor

Amazon kündigt zur CES die neue "Ember Artline" TV-Serie an. Amazon Ember Artline ist ein 4K QLED Fire TV-Fernseher mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und Wi-Fi 6 sowie einem 3,9 cm dünnen Design. Im Mittelpunkt der Entwicklung stand vor allem die Ambient TV-Funktion zur Anzeige von Fotos oder Kunstwerken. Der Smart TV verfügt dafür über ein mattes Display, um Spiegeleffekte bei allen Lichtverhältnissen zu reduzieren. Über Amazon Photos können mehr als 2.000 kostenlose Kunstwerke angezeigt werden.

Für die Alexa-Sprachsteuerung verfügt Amazon Ember Artline über Fernfeld-Mikrofone. Die Omnisense-Technologie kann die Ambient TV-Funktion automatisch ein- und ausschalten, wenn Personen den Raum betreten oder verlassen. Amazon Photos ist nahtlos integriert und bietet Zugriff auf mehr als 2.000 kostenlose Kunstwerke.

Amazon Ember Artline soll im Frühjahr als 55 & 65 Zoll-Modell ab 999,99 bzw. 1299,99 EUR erhältlich sein. Zur Auswahl stehen zehn magnetische Rahmen in verschiedenen Farben. Ein Rahmen ist im Lieferumfang enthalten, weitere können separat erworben werden.

