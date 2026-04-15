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Samsung präsentiert die neuen Neo QLED-Serien QN80H und QN70H für 2026

Nachdem Samsung im Premium-Sektion 2026 auf OLED und Micro RGB setzt, die beide als gleichwertige Konzepte für modernste High Tech-Smart-TVs angesehen werden, reduziert sich die Anzahl der Neu QLED-Baureihen in diesem Jahr auf zwei Serien:

QN80H, lieferbar in 100 Zoll (5.999 EUR), 85 Zoll (3.699 EUR), 75 Zoll (2.799 EUR), 65 Zoll (1.899 EUR), 55 Zoll (1.499 EUR), 50 Zoll (1.199 EUR)

QN70H, lieferbar in 85 Zoll (2.599 EUR), 75 Zoll (2.099 EUR), 65 Zoll (1.399 EUR), 55 Zoll (1.299 EUR), 50 Zoll (999 EUR), 43 Zoll (899 EUR)

QN80H

Fangen wir mit der QN80H-Serie an. 4K AI-Upscaling, der Neural Quantum AI Gen2 Prozessor, Neo Quantum HDR+ und Motion Xcelerator 144 Hz (50 Zoll-Modell: 60 Hz) gehören hier zur Ausstattung. Kompatibel ist die Serie zu Dolby Atmos und zu Q Symphony. Object Tracking Sound 8OTS) Lite ist vorhanden, ebenso Adaptive Sound Pro, der Active Voice Amplifier Pro und der AI Sound Controller. Der Zugang zum Art Store, Generative Wallpaper, Live-Übersetzung, Samsung TV Plus, der Vision AI Companion, Microsoft Copilot und Perplexity gehören ebenso dazu wie der AI Fußballmodus. Für Gamer interessant: VRR, die Kompatibilitöt zu AMD Freesync Premium, der Gaming Hub sowie der AI Gaming Optimizer sind Bestandteile der Ausstattung. Hinzu kommt ein Triple Tuner (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2).

QN70H

Was fehlt der günstigeren QN70H-Baureihe? Hier ist der Neural Quantum AI-Prozessor an Bord, zudem der Motion Xcelerator in der "normalen Version". Der Active Voice Amplifier ist in der normalen Version verbaut. VRR und die Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium fehlen.

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