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"Dante's Peak" und "Daylight" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Turbine Medien bringt "Dante's Peak" und "Daylight" auf Ultra HD Blu-ray in den Handel. Nach einem exklusiven Vorlauf werden die beide Action-Klassiker ab dem 30.04.2026 überall im Handel erhältlich sein. Beide Ultra HD Blu-rays unterstützten neben HDR10 auch Dolby Vision und sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und Making of-Featurettes dabei.

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