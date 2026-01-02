News

CES 2026: Samsung präsentiert die neue Generation vom portablen Beamer The Freestyle+

Samsung Electronics führt im Rahmen der CES in Las Vegas den ultraportablen The Freestyle+ der 2026er Generation ein, der selbstverständlich auf einen leistungsstarken KI-Chip zurückgreifen kann. Optisch ähnelt er der letzten Generation stark, das neue Modell weist allerdings eine optimierte KI-Funktionalität, mehr Helligkeit und erweiterte Smart-Optionen für noch mehr Entertainment auf. So können Benutzer Inhalte mit minimalem Einrichtungs- oder Anpassungsaufwand unbeschwert genießen.

Fokussiert bei The Freestyle+ wird AI OptiScreen, die KI- Bildschirmoptimierungstechnologie von Samsung, die das Bild automatisch an unterschiedliche Räume anpasst – sodass The Freestyle+ stets die bestmögliche Qualität bereitstellen kann.

AI OptiScreen umfasst eine Reihe intelligenter Funktionen, die das Bild automatisch auf verschiedenen Oberflächen und Umgebungen optimieren:

3D Auto Keystone korrigiert automatisch Verzerrungen, selbst wenn man auf unebene oder nicht ebene Oberflächen wie Ecken, Vorhänge oder schräge Wände projiziert.

Der Echtzeitfokus passt den Fokus kontinuierlich an, wenn sich der Projektor bewegt oder dreht, und sorgt so für klare, stabile Bilder ohne Unschärfe oder Bildrauschen.

Screen Fit passt das Bild automatisch an den Bildschirmbereich an, wenn es mit einem kompatiblen Zubehör verwendet wird.

Die Wandkalibrierung analysiert die Farbe oder das Muster der Projektionsfläche und minimiert visuelle Dissonanzen für ein klareres Bild.

Das intelligente Seherlebnis wird außerdem durch Vision AI Companion unterstützt, Samsungs personalisierter KI-Plattform für Bildschirme, die erweitertes Bixby (Samsungs eigene Sprachsteuerung) mit KI-Diensten globaler Partner integriert, um natürlichere Interaktionen zu ermöglichen

Wichtig ist auch, die enorme Mobilität des Projektors genauer zu umschreiben.

Der Freestyle+ wurde mit seinem zylindrischen Formfaktor im Hinblick auf einfachen Transport entwickelt. Mit 430 ISO-Lumen liefert der neue Beamer fast die doppelte Helligkeit der Vorgängergeneration und trägt dazu bei, dass Inhalte in alltäglichen Wohnumgebungen qualitativ hochwertig wiedergegeben werden.

Der Freestyle+ wurde für die alltägliche Verwendung entwickelt und ermöglicht es Benutzern, ihn frei zu bewegen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob der Raum für die Projektion perfekt geeignet ist. Das um 180 Grad drehbare Design garantiert die Projektion in nahezu jedem Winkel – einschließlich Wänden, Böden und Decken – ohne zusätzliche Halterungen oder Zubehör und ermöglicht so flexible Betrachtungskonfigurationen, die sich auf einfache Weise an verschiedene Räume und Momente im Laufe des Tages anpassen.

Wie sieht es mit den Smart-Optionen und den klanglichen Möglichkeiten aus? Der integrierte Zugriff auf Samsung TV Plus, zertifizierte OTT-Servicepartner und der Samsung Gaming Hub ermöglichen es, Inhalte direkt vom Projektor zu streamen oder abzuspielen, ohne dass externe Geräte erforderlich sind.

Was den Ton angeht, verfügt der Freestyle+ über einen integrierten 360-Grad-Lautsprecher. Die Kompatibilität zu Q-Symphony ermöglicht die Synchronisierung des Projektors mit passenden Samsung-Soundbars.

