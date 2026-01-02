News

Amazon 4K Ultra HD & Blu-ray Disc-Weihnachts-Angebote nur noch für kurze Zeit

Amazon beendet am Samstag die "Weihnachtsangebote"-Aktion mit reduzierten Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von Leonine und Disney. Noch eine Woche länger läuft die "Wintertainment"-Aktion mit Filmen von Plaion, Warner, Sony und StudioCanal inklusive 3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR:

weitere wechselnde Angebote:

Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.