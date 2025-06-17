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Amazon Prime Day 2025 findet vom 8. bis 11. Juli statt

Amazon kündigt den Amazon Prime Day für den Juli an. Das Sommer-Shopping-Event für Amazon Prime-Kunden soll vom 8. Juli bis zum 11. Juli 2025 stattfinden. Wie in den Vorjahren sind vor allem wieder Angebote für Amazons eigene Produkte wie Fire TV, Echo, Kindle und Fire-Tablets (bereits ab 4. Juli) sowie zahlreiche Technik-Deals und Film & Serien-Angebote zu erwarten. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Amazon Prime Mitgliedschaft, die auch kurzzeitig für einen Monat rund um den Prime Day abgeschlossen werden kann. Mit dem neuen Amazon Prime für Studierende und junge Erwachsene ist das Abo für Jugendliche von 18-22 Jahren zum halben Preis erhältlich. Nutzer der Amazon VISA-Kreditkarte erhalten während des Prime Day außerdem für Einkäufe 2% von Amazon zurück.

Neu in diesem Jahr sind „Heutige Angebots-Highlights“. Dabei handelt es sich um täglich wechselnde Themenangebote u.a. von Marken wie adidas und Philip. Die „Neuen Blitzangebote“ starten täglich um Mitternacht und sind nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht, verfügbar.

Bereits jetzt gibt es verschiedene Angebote wie z.B. Audible 3 Monate gratis oder Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos für Neukunden mit Prime-Abo. Wer Amazon Music Unlimited bereits abonniert hat, kann außerdem ohne zusätzliche Kosten für zwei Monate auf das Familienabo wechseln.

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