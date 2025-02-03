News

Canton zeigt die gesamte Reference Serie bei den Fidelity Days in Rellingen

Vom 07. bis zum 09. Februar findet bei Fidelity die erste HiFi-Hausmesse statt. In der Adlerstraße 79 in Rellingen kann man an den Messetagen besondere Eindrücke im Bereich HiFi, High-End, TV und Heimkino sammeln. Das Team von Fidelity Hamburg ist natürlich vor Ort und freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher und einen regen Austauch. Auch für kulinarische Verpflegung ist gesorgt, außerdem wird es am Samstag und Sonntag eine Weinverkostung eines regionalen Händlers geben.

Vertreten sind viele renommierte Marken, die ihre Produkte in den Räumlichkeiten in Rellingen vorführen. Unter anderem wird auch Canton mit allen Modellen der Reference Serie vor Ort sein. Themenexperten werden an den Messetagen zudem kleine Workshops zu unterschiedlichen Themen geben.

Wann und Wo?

07.02.2025: 12:00 - 20:00 Uhr

08.02.2025: 10:00 - 18:00 Uhr

09.02.2025: 11:00 - 16:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Adlerstraße 79 in 25462 Rellingen

Anmeldung

Anzeige



Aufgrund der besseren Planbarkeit und der begrenzten Platzmöglichkeiten bittet Fidelity um eine vorherige Anmeldung über dieses Formular:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.