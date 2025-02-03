News
"The Penguin" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook (Update)
03.02.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "The Penguin" auf Blu-ray Disc. Die HBO-Serie mit Colin Farrell wird ab dem 20.03.2025 als Blu-ray Disc-Steelbook im Handel erhältlich sein.
Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:
- The Penguin - Season 1 Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- The Penguin - Season 1 Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
In Großbritannien erscheint "The Penguin" am 17.03.2025 auch auf Ultra HD Blu-ray.
- The Penguin - Season 1 Steelbook UK [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Penguin - Season 1 Steelbook UK [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.co.uk
