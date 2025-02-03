News

"The Penguin" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook (Update)

Warner veröffentlicht "The Penguin" auf Blu-ray Disc. Die HBO-Serie mit Colin Farrell wird ab dem 20.03.2025 als Blu-ray Disc-Steelbook im Handel erhältlich sein.

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

In Großbritannien erscheint "The Penguin" am 17.03.2025 auch auf Ultra HD Blu-ray.

