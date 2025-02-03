"Rivalen unter roter Sonne" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Fernsehjuwelen veröffentlicht "Rivalen unter roter Sonne" (Red Sun) auf Ultra HD Blu-ray. Der Western-Klassiker von Terence Young aus dem Jahr 1971 mit Charles Bronson, Toshiro Mifune, Ursula Andress und Alain Delon erscheint am 08.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook Heimkino. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Featurettes geplant.
Update: Ds 4K-Mediabook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Rivalen unter roter Sonne - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Rivalen unter roter Sonne - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Rivalen unter roter Sonne [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,85:1 (2160p)
Ton: Deutsch DTS-HD MA 2.0, Englisch DTS-HD MA 2.0, Französisch DTS-HS MA 2.0
Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial:
- Booklet mit zwei Texten von Dr. Rolf Giesen
- Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen
- Untergehende Sonne: Steven Okazaki über den Hauptdarsteller Toshiro Mifune
- Am Set von Rivalen unter roter Sonne
- Trailer
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.