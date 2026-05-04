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Canton Vento 2026: Vorstellung im Detail und Bildergalerie der neuen Lautsprecherserie

Christoph Kraus und Frank Göbl feiern die Premiere der neuen Vento Serie

Canton hat die neue Vento-Serie offiziell an den Start gebracht und die neuen Modelle sind ab sofort erhältlich! Die mittlerweile siebte Generation der beliebten Lautsprecherbaureihe wurde umfassend überarbeitet und verbindet ein modernisiertes Design mit zahlreichen Technologien aus der Reference Serie.

Insgesamt umfasst die Familie neun Modelle – von Regallautsprechern über Standboxen bis hin zu Center, Atmos-Modul und Subwoofer.

Wir waren bei der Präsentation im Canton-Stammsitz in Weilrod vor Ort und konnten bereits erste Höreindrücke im Stereo- und Heimkino-Betrieb sammeln. Unser ausführlicher Bericht beleuchtet Design, Technik, Modellübersicht, Preise und die ersten klanglichen Eindrücke der neuen Serie.

Zum Vorstellungsartikel mit ersten Höreindrücken:

Zur großen Bildergalerie mit allen Modellen, technischen Daten und Einblicken in die Produktion:

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