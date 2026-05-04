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Führungswechsel bei Samsung Electronics: Won-Jin Lee übernimmt Visual-Display-Sparte

Bildquelle: Samsung

Samsung Electronics stellt seinen Visual-Display-Bereich neu auf: Won-Jin Lee übernimmt ab sofort die Leitung der Sparte und soll deren Wachstum sowie Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken. Er folgt auf Seok Woo Yong, der künftig als strategischer Berater innerhalb der Device eXperience (DX) Division tätig sein wird.

Lee gilt als erfahrener Marketing- und Strategieexperte und war zuletzt für das Global Marketing Office von Samsung verantwortlich. In dieser Funktion prägte er maßgeblich die Entwicklung von Content-, Service- und Plattformstrategien im TV- und Mobile-Bereich. Mit seinem Marktverständnis soll er nun neue Wachstumsfelder erschließen und die Weiterentwicklung des Visual-Display-Geschäfts vorantreiben.

Seok Woo Yong bleibt dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten und bringt seine Expertise insbesondere in Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz und Robotik ein. Mit der personellen Neuaufstellung verfolgt Samsung das Ziel, strategische Impulse für die kommenden Technologiegenerationen zu setzen und die Position im globalen TV- und Displaymarkt weiter auszubauen.

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