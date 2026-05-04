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Econik 1851: Skulpturaler High-End-Lautsprecher mit vollaktivem Wireless-Konzept

Bildquelle: Econik Speakers

Mit der Econik 1851 präsentiert Econik Speakers einen außergewöhnlichen High-End-Lautsprecher, der Designanspruch und moderne Audiotechnik konsequent miteinander vereint. Das vollaktive System wird in Deutschland entwickelt, nachhaltig gefertigt und ist ab sofort zu einem Paarpreis von 16.800 Euro erhältlich.

Kern des Konzepts ist ein innovatives Gehäuse aus 3D-gedrucktem Quarzsand, das anschließend mit Epoxidharz veredelt wird. Diese Konstruktion sorgt für eine besonders hohe Steifigkeit und minimiert Resonanzen, eine zentrale Voraussetzung für präzise Klangwiedergabe. Ergänzt wird das System durch spezialisierte Keramiktreiber von Eton Audio, die für ihre hohe Fertigungsqualität und hohe Impulstreue dank extrem steifer, resonanzarmer Membranen bekannt sind.

Econic Speakers 1851

Die Ansteuerung erfolgt vollständig aktiv über integrierte Verstärker und DSP-Einheiten im Gehäuse, wodurch eine phasenoptimierte Abstimmung aller Frequenzbereiche realisiert wird. Ein weiteres Merkmal ist die WiSA-Funktionalität, die eine kabellose Signalübertragung in hoher Auflösung und mit lediglich geringer Latenz ermöglicht. Damit reduziert sich die Installation auf ein Minimum, pro Lautsprecher ist dann nur ein Stromanschluss erforderlich.

Auch gestalterisch geht die Econik 1851 eigene Wege: Ein spezielles Stahlseil-System aus Edelstahl lässt den Lautsprecher optisch schweben und entkoppelt ihn gleichzeitig mechanisch vom Untergrund. Die monolithische Außenform und das sphärische Innenvolumen sollen stehende Wellen und interne Druckreflexionen reduzieren. Materialstärke und Wandstruktur wurden per FEM-Simulation optimiert. Die Kombination aus skulpturaler Formgebung und funktionaler Konstruktion wurde bereits mit drei Designpreisen ausgezeichnet.

Seitenansicht der neuen Econik 1851

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Mit der Econik 1851 positioniert sich Econik Speakers im Segment exklusiver Designlautsprecher und verbindet innovative Materialien, moderne Fertigungstechniken und audiophile Performance zu einem eigenständigen Gesamtkonzept.

Interessenten haben die Möglichkeit, die Econik 1851 bei individuellen Beratungen und exklusiven Hördemonstrationen persönlich zu erleben.

Technische Daten Econik 1851:

Frequenzgang: 34 – 40.000 Hz (± 3dB)

Verstärker: Woofer 150W, Tweeter 150W Class-D

Hochtöner: 1 x 28mm Magnesium-Keramik

Tiefmitteltöner: 1 x 181 mm Langhub-Chassis aus Magnesium-Verbundwerkstoff

DSP: Quad Core Prozessor

DAC: Dual CS4398

Wireless: WiSA 24 Bit / 96 kHz lossless

Trennfrequenzen: 3.200 Hz

Abmessungen (B x H x T): 370 x 535 x 565 mm (Lautsprecher), 800 x 1950 x 950 mm (Aufhängung)

Gewicht: 28,3 kg (Lautsprecher), 9,3 kg (Aufhängung)

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