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Canton Clou Treffen 2025 in der SG Akustik Villa Schellbach

Bildquelle: SG Akustik

Am Samstag, den 28. Juni 2025, findet in der SG Akustik Villa Schellbach das Canton Clou Treffen 2025 statt. Von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr werden die besten Lautsprecher, die Canton nach eigenen Angaben je gebaut hat, vor Ort mit exklusiver Elektronik von AVM vorgeführt. Außer den großen Lautsprechern bringt Canton auch den Chefentwickler Frank Göbl mit, der die Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2 persönlich präsentiert.

Auf Basis der Sondermodelle Reference GS, die dem Firmengründer Günther Seitz gewidmet sind und daher auch dessen Initialen tragen, wurden hier neue Meisterwerke geschaffen. Jedes Chassis wurde neu erdacht, gefertigt und in die mannshohen, besonders edlen Klangskulpturen gepackt.

Darüber hinaus werden in der Villa Schellbach in Baden-Baden viele weitere Modelle der Reference Serie von Canton zu sehen und zu hören sein. Auch die Bar und der Garten sind geöffnet.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Reservierung wird gebeten: https://www.sg-akustik.de/event/canton-clou-treffen-2025/

Die "Klangvilla" Villa Schellbach findet man hier:

Fremersbergstrasse 67A

76530 Baden-Baden

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