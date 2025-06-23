"Michael Jackson: Dangerous" erscheint als MFSL SACD & Vinyl LP
Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Michael Jackson: Dangerous" als Hybrid-SACD und neue Vinyl-Edition auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 33 RPM. Die audiophilen Sondereditionen des Albums aus dem Jahr 1991 basieren bis auf die Digital-Master von "Heal the World" und "Keep the Faith" auf den analogen Master-Tapes und wurden von MFSL im DSD 256-Format überspielt. Als Veröffentlichungstermin wird derzeit der 31.08.2025 genannt. Zuvor wurden bereits die Michael Jackson-Alben "Thriller" und "Off the Wall" als MFSL-Sondereditionen veröffentlicht.
Tracklist:
- Jam
- Why You Wanna Trip on Me
- In the Closet
- She Drives Me Wild
- Remember the Time
- Can’t Let Her Get Away
- Heal the World
- Black or White
- Who Is It
- Give in to Me
- Will You Be There
- Keep the Faith
- Gone Too Soon
- Dangerous
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