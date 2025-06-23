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"Michael Jackson: Dangerous" erscheint als MFSL SACD & Vinyl LP

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Michael Jackson: Dangerous" als Hybrid-SACD und neue Vinyl-Edition auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 33 RPM. Die audiophilen Sondereditionen des Albums aus dem Jahr 1991 basieren bis auf die Digital-Master von "Heal the World" und "Keep the Faith" auf den analogen Master-Tapes und wurden von MFSL im DSD 256-Format überspielt. Als Veröffentlichungstermin wird derzeit der 31.08.2025 genannt. Zuvor wurden bereits die Michael Jackson-Alben "Thriller" und "Off the Wall" als MFSL-Sondereditionen veröffentlicht.

Tracklist:

Jam Why You Wanna Trip on Me In the Closet She Drives Me Wild Remember the Time Can’t Let Her Get Away Heal the World Black or White Who Is It Give in to Me Will You Be There Keep the Faith Gone Too Soon Dangerous

bereits erhältlich:

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