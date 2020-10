News

"Candyman 2 - Die Blutrache" als Mediabook auf Blu-ray Disc

Koch Media veröffentlicht im Dezember "Candyman 2 - Die Blutrache" (Candyman: Farewell to the Flesh) in einer Mediabook-Edition auf Blu-ray Disc. Diese wird exklusiv bei Amazon.de angeboten und ab dem 17.12.2020 erhältlich sein. Die FSK-Freigabe liegt bei 18 Jahren.

Der bis vor kurzem noch indizierte Horror-Slasher aus dem Jahr 1995 von Bill Condon wird laut Angaben von Amazon in der Blu-ray Disc/DVD-Mediabook-Edition folgende Extras bieten:

Trailer

Audiokommentar von Regisseur Bill Condon

Interview mit Darsteller Tony Todd (ca. 26 Minuten)

Interview mit Darstellerin Veronica Cartwright (ca. 11 Minuten)

Bildergalerie mit seltenem Werbematerial

Booklet von Tobias Hohmann

