News

Thriller "Caché" erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "Caché" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Michael Haneke aus dem Jahr 2005 mit Daniel Auteuil und Juliette Binoche erscheint am 25.06.2026 mit deutschem und fränzösischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar, ein Making of und Interviews geplant.

