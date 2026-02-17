News

Der neue Genelec 8380A auf Tour: Exklusive Hörsession bei Hörzone in München

Genelec erweitert die "The Main Ones"-Familie um den neuen 3-Wege-Midfield-SAM-Hauptmonitor Genelec 8380A, der mit 15-Zoll-Tieftöner, MDC-Koaxialtechnologie und bis zu 122 dB SPL für präzises, neutrales, pegelfestes Abhören in mittelgroßen Studios konzipiert ist. Dank integriertem DSP, GLM-Einmessung mit vollständiger Raumanalyse, leistungsstarker Endstufenbestückung mit diskreter Class-D-Verstärkung für Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner und einem Frequenzgang von 29 Hz bis 43 kHz richtet sich der 8380A an professionelle Recording-, Mixing- und Mastering-Umgebungen sowie anspruchsvolle Heim-Audio-Setups. Der große Bruder des 8380 ist übrigens das Flaggschiff Genelec 8381, den wir auf der High End 2025 in München in Augenschein nehmen konnten (SPECIAL: Genelec auf der High End 2025).

Genelec ist mit dem neuen Aktiv-Lautsprecher 8380A auf Tour und zeigt das Modell auf einer Reihe von Veranstaltungen weltweit. Produktexperte Marcel Schechter ist an diesem Wochenende in München beim Händler Hörzone in der Balanstr. 34 in 81669 München anzutreffen. Am Samstag, 21.02.26, dreht sich dort ab 13:00 Uhr alles um den neuen Koaxial-Hauptmonitor und weitere Produkte des finnischen Lautsprecher-Herstellers, darunter The Ones, S360, 1237, W371 und 7380. Für tolles Ambiente sorgen Reinhard Weidinger samt Team von der Hörzone.

Wer vorbeikommen möchte, findet hier den Anmelde-Link:

Wann und Wo?

Samstag, 21. Februar 2026 ab 13:00 Uhr

Hörzone

Balanstr. 34, 81669 München

