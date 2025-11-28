News
"When Evil Lurks" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
29.11.2025 (Karsten Serck)
Indeed Film veröffentlicht "When Evil Lurks" (Cuando acecha la maldad) im September auf Ultra HD Blu-ray. Der argentische Horror-Thriller von Demián Rugna (Terrified) erscheint am 11.09.2025 als Mediabook mit mehreren Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist voraussichtlich mit deutschem Dolby Atmos-Ton ausgestattet und bietet als Bonus-Material u.a. mehrere Making of-Featurettes und Interviews.
Update: Am 15.01.2026 erscheint "When Evil Lurks" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:
- When Evil Lurks - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- When Evil Lurks - Mediabook E [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- When Evil Lurks - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- When Evil Lurks - Mediabook E [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
