"When Evil Lurks" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

29.11.2025 (Karsten Serck)

Indeed Film veröffentlicht "When Evil Lurks" (Cuando acecha la maldad) im September auf Ultra HD Blu-ray. Der argentische Horror-Thriller von Demián Rugna (Terrified) erscheint am 11.09.2025 als Mediabook mit mehreren Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist voraussichtlich mit deutschem Dolby Atmos-Ton ausgestattet und bietet als Bonus-Material u.a. mehrere Making of-Featurettes und Interviews.

Update: Am 15.01.2026 erscheint "When Evil Lurks" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:

