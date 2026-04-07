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Neuer Teufel MOTIV GO2 Bluetooth-Speaker in schickem Alu-Gehäuse mit Dynamore-Technologie

Bildquelle: Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel präsentiert mit dem MOTIV GO 2 die überarbeitete Version des portablen Stereo-Lautsprechers. Das Modell möchte kompaktes Design mit hoher Klangperformance kombinieren und, trotz des handlichen Formates, eine äußerst räumliche Wiedergabe auch unterwegs realisieren.

Im Inneren arbeiten zwei Vollbereichstreiber sowie zwei Passivmembranen. Gemeinsam soll für ein lebendiges Klangbild, durchaus kräftige Bässe und Klarheit geboten werden. Ergänzt wird dies durch die hauseigene Dynamore-Technologie, die ein breiteres Stereopanorama erzeugt. Für die drahtlose Verbindung kommt Bluetooth 5.3 inklusive AAC-Codec zum Einsatz.

Teufel MOTIV GO2 in Silber

Der MOTIV GO 2 ist nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt und damit auch für den Einsatz in Küche, Bad oder im Außenbereich geeignet. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku ermöglicht Laufzeiten von bis zu 15 Stunden im Eco-Modus. Neben Bluetooth-Streaming unterstützt der Lautsprecher auch Audio-Wiedergabe via USB-C.

Das Gehäuse setzt auf einen Aluminiumrahmen und einen robusten, kratzfesten Textilbezug. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder über die Teufel Go App.

Der Teufel MOTIV GO 2 ist ab sofort in drei Farbvarianten im Teufel Online-Shop sowie in allen Teufel Stores erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 229,99 Euro.

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