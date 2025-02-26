News

"Bridget Jones - Verrückt nach ihm" erscheint auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" (Bridget Jones: Mad About the Boy) auf Blu-ray Disc. Die Fortsetzung der Comedy-Reihe mit Renée Zellweger, Hugh Grant, Emma Thompson und Chiwetel Ejiofor läuft seit dem 27.02.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 29.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

