News
"Bridget Jones - Verrückt nach ihm" erscheint auf Blu-ray Disc
26.02.2025 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" (Bridget Jones: Mad About the Boy) auf Blu-ray Disc. Die Fortsetzung der Comedy-Reihe mit Renée Zellweger, Hugh Grant, Emma Thompson und Chiwetel Ejiofor läuft seit dem 27.02.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 29.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
- Bridget Jones - Verrückt nach ihm [Blu-ray] bei Amazon.de
- Bridget Jones - Verrückt nach ihm [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.