News

Erster Trailer für Christoper Nolans "Die Odyssee" online

22.12.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)

Universal hat den ersten Trailer für "Die Odyssee" veröffentlicht:

Christopher Nolans Neuverfilmung von Homers "Die Odyssee" mit Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o und Anne Hathaway wurde mit neu entwickelten IMAX-Kameras gedreht und soll am 16.07.2026 in den deutschen Kinos starten.

Die Erlebnisse von Odysseus nach dem Fall von Troja wurden bereits 1954 mit Kirk Douglas in "Die Fahrten des Odysseus" verfilmt.

Bereits am 26.03.2026 erscheinen Christopher Nolans "Dunkirk" und "Prestige - Meister der Magie" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. 

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK