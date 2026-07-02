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"Der Teufel trägt Prada 2" im August auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

02.07.2026 Karsten Serck

Disney veröffentlicht "Der Teufel trägt Prada 2" (The Devil Wears Prada 2) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Komödien-Fortsetzung mit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci erscheint am 07.08.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

Update: "Der Teufel trägt Prada 2" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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