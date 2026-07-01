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Neues IMAX-Featurette für Christoper Nolans "Die Odyssee" online
01.07.2026 Karsten Serck
Universal und IMAX haben ein neues Featurette über die Dreharbeiten von "Die Odyssee" mit neu entwickelten IMAX-Kameras veröffentlicht:
Christopher Nolans Neuverfilmung von Homers "Die Odyssee" mit Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o und Anne Hathaway soll am 16.07.2026 in den deutschen Kinos starten.
Die Erlebnisse von Odysseus nach dem Fall von Troja wurden bereits 1954 mit Kirk Douglas in "Die Fahrten des Odysseus" verfilmt.
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