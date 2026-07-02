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Sony PlayStation-Games ab 2028 nicht mehr auf Blu-ray Disc

Sony Interactive Entertainment kündigt das Ende der Produktion von Blu-ray Discs mit Spielen für die PlayStation-Konsolen an. Laut einer Mitteilung im offiziellen PlayStation Blog soll es ab Januar 2028 keine neuen Games mehr auf Blu-ray Disc geben:

Da sich die Vorlieben der Verbraucher und die Unterhaltungsbranche insgesamt zunehmend von physischen Datenträgern hin zu digitalen Formaten verlagern, wird die Produktion physischer Spiele-Discs für alle neuen Titel, die für PlayStation-Konsolen erscheinen, ab Januar 2028 eingestellt. Nach diesem Zeitpunkt werden neue Spiele ausschließlich in digitaler Form im PlayStation Store sowie im Einzelhandel erhältlich sein. Dieser Übergang hat keine Auswirkungen auf Spiele, die bereits vor Januar 2028 auf Disc veröffentlicht wurden oder noch veröffentlicht werden.

Die Entscheidung betrifft nicht nur Spiele von Sony selbst sondern auch andere Publisher, da die Disc-Replikation komplett in Sony-Werken stattfindet. Während die aktuelle PlayStation 5 noch mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk ausgestattet ist, dürften die Prioritäten bei Sony für das Nachfolgemodell nach dem Aus für die Spiele Discs nicht sonderlich hoch sein.