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TIDAL erhöht Preise für Musik-Streaming-Abos
02.07.2026 Karsten Serck
TIDAL informiert seine Kunden über höhere die Preise für seine Musik-Streaming-Abos. Ab dem 03.08.2026 gelten in Europa die folgenden monatlichen Preise:
- Individual: 10,99 EUR > 12,99 EUR
- Family: 16,99 EUR > 21,99 EUR
Die höheren Preise werden erstmals mit der am oder nach dem 03.08.2026 erfolgenden Abbuchung berechnet. Der Aufpreis für die TIDAL DJ-Extension ist von dieser Änderung der Abonnementpreise nicht betroffen und bleibt bei 9 EUR im Monat.
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