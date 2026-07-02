News

TIDAL erhöht Preise für Musik-Streaming-Abos

02.07.2026 Karsten Serck

Rose Ra520 Wiedergabe Tidal Airplay (1)

TIDAL informiert seine Kunden über höhere die Preise für seine Musik-Streaming-Abos. Ab dem 03.08.2026 gelten in Europa die folgenden monatlichen Preise:

  • Individual: 10,99 EUR > 12,99 EUR
  • Family: 16,99 EUR > 21,99 EUR

Die höheren Preise werden erstmals mit der am oder nach dem 03.08.2026 erfolgenden Abbuchung berechnet. Der Aufpreis für die TIDAL DJ-Extension ist von dieser Änderung der Abonnementpreise nicht betroffen und bleibt bei 9 EUR im Monat.

 

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK