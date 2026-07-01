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"Star Trek - Der erste Kontakt" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
01.07.2026 Karsten Serck
Paramount veröffentlicht "Star Trek - Der erste Kontakt" im Oktober als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Sonderedition zum 30. Jubiläum des 8. Star Trek-Kinofilms erscheint am 17.10.2026.
Zeitgleich erscheint auch Alex Garlands "Auslöschung" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook - allerdings nur im Leonine Online-Shop.
Bereits in den letzten Monaten wurden zahlreiche weitere Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von Paramount veröffentlicht bzw. sind in Planung:
- The Untouchables - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Crawl - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jagd auf Roter Oktober - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Super 8 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- 10 Cloverfield Lane - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Operation Overlord - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Beverly Hills Cop - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Das Kartell - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de