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"Star Trek - Der erste Kontakt" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

01.07.2026 Karsten Serck

Star Trek Der erste Kontakt Ultra HD Blu ray Steelvook

Paramount veröffentlicht "Star Trek - Der erste Kontakt" im Oktober als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Sonderedition zum 30. Jubiläum des 8. Star Trek-Kinofilms erscheint am 17.10.2026.

Zeitgleich erscheint auch Alex Garlands "Auslöschung" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook - allerdings nur im Leonine Online-Shop.

Bereits in den letzten Monaten wurden zahlreiche weitere Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von Paramount veröffentlicht bzw. sind in Planung:


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