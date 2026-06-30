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Audio Pro A15 W: WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher für Zuhause und unterwegs

Bildquelle: Audio Pro

Der Audio Pro A15 W ist ein tragbarer WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Multiroom-Funktion, bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect. Der Lautsprecher kostet 399 Euro und ist ab sofort erhältlich.

Bluetooth für unterwegs, Multiroom für zuhause

Multiroom- und Smart-Lautsprecher benötigen häufig einen festen Stromanschluss. Im Audio Pro A15 W steckt ein integrierter Akku mit einer Laufzeit von bis zu 19 Stunden. Damit soll sich das Modell nicht nur für den Einsatz im Wohnzimmer, sondern auch für Garten, Terrasse oder unterwegs eignen.

Neben Bluetooth 4.2 bietet der Lautsprecher eine WLAN-Anbindung und unterstützt zahlreiche Streaming-Plattformen und Protokolle, darunter:

Spotify Connect

TIDAL Connect

Apple AirPlay 2

Google Cast

Audio Pro Multiroom

Darüber hinaus können Dienste wie Qobuz, Amazon Music und Deezer eingebunden werden.

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HiFi-Technik im kompakten Gehäuse

Für die Wiedergabe setzt Audio Pro auf einen 4,5-Zoll-Tieftöner mit Bassreflex-Unterstützung und separatem 30-Watt-Verstärker. Ergänzt wird dieser durch einen Hochtöner mit Gewebekalotte und eigenem 10-Watt-Verstärker.

Über die zugehörigen Apps lassen sich mehrere Lautsprecher zu Multiroom-Gruppen oder Stereo-Paaren kombinieren. Zusätzlich kann ein kabelgebundener Subwoofer angeschlossen werden. Equalizer- und Einmessfunktionen ermöglichen zudem eine Anpassung an den jeweiligen Raum.

Direkte Bedienung auch ohne App

Bedienelemente oben

Auf der Oberseite des Lautsprechers befinden sich neben der Lautstärkeregelung mehrere Direktwahltasten. Die sechs Preset-Tasten können beispielsweise mit Internetradiosendern, Playlists oder Podcasts belegt werden und ermöglichen den direkten Zugriff ohne Smartphone oder App.

LED-Anzeigen informieren über den Batteriestatus und die aktuell gewählte Quelle. Für den mobilen Einsatz steht zudem ein analoger Klinkeneingang zur Verfügung.

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Spritzwasserschutz für den Außeneinsatz

Mit seiner IPX2-Zertifizierung ist der Audio Pro A15 W gegen Spritzwasser geschützt und damit auch für den Einsatz auf Terrasse oder Balkon geeignet. Das kompakte Design wird durch Stoffbezüge in verschiedenen Farben ergänzt.

Technische Highlights des Audio Pro A15 W

Rückseite Audio Pro A15 W

Bluetooth 4.2 und WLAN

Bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit

Unterstützung für AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect

Audio Pro Multiroom

4,5-Zoll-Tieftöner mit Bassreflex-System

Separater Hochtöner mit Gewebekalotte

Analoger Klinkeneingang

Anschlussmöglichkeit für Subwoofer

Equalizer- und Einmessfunktionen

IPX2-Spritzwasserschutz

Sechs frei belegbare Preset-Tasten

Preis und Verfügbarkeit

Der Audio Pro A15 W ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Angeboten wird der Lautsprecher in den Farbvarianten Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau. Unverbindliche Preisempfehlung: 399 Euro.