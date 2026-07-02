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"Minions & Monster" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc
02.07.2026 Karsten Serck
Universal veröffentlicht "Minions & Monster" auf Blu-ray Disc. Der dritte "Minions"-Film läuft seit dem 01.07.2026 in den deutschen Kinos und wird im Herbst fürs Heimkino erscheinen. Nachdem bereits "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" nur auf Blu-ray Disc erschien, sieht es derzeit so aus, als ob auch von "Minions & Monster" keine Ultra HD Blu-ray geplant ist.
bereits erhältlich:
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