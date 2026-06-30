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"Metal.Rocks"-Musiksender neu auf Samsung TV Plus

30.06.2026 Philipp Kind

Samsung Tv Plus Logo 2026

Bildquelle: Samsung

Samsung TV Plus erweitert sein Streaming-Angebot um den Musiksender "Metal.Rocks". Der von PLAION PICTURES in Kooperation mit UCM.ONE betriebene Sender ist in 16 europäischen Ländern sowie Ägypten, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten über Samsung TV Plus verfügbar. Metal-Fans erwartet das folgende Programm:

„Metal.Rocks“ präsentiert rund um die Uhr das Beste aus der Welt des Metals und Rocks: Musikvideos, Live-Konzertmitschnitte, Interviews, Dokumentationen, regelmäßige Vorstellungen von Neuveröffentlichungen und Berichte aus aller Welt von lokalen Künstlern und Kennern der Szene. Das Programm wird täglich kuratiert und wöchentlich durch neue Highlights ergänzt.

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