Bowers & Wilkins präsentiert Signature-Modelle der 800 Series Diamond

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Der britische Lautsprecherhersteller Bowers & Wilkins präsentiert die neue 800 Signature Serie als ultimative Version der 800 Series Diamond Baureihe. Das Modell 801 D4 Signature ist laut B&W die logische Weiterentwicklung des Flaggschiffs 801 D4 und soll ein nie dagewesenes Maß an musikalischem Einfühlungsvermögen und Realismus bieten. Die neue Serie umfasst auch die 805 D4 Signature, die ein für ihre Klasse neues Niveau an Transparenz und Präzision in einem kompakten Gehäuse mitbringen soll. Beide Modelle sind mit Upgrades versehen worden, die auf einzigartigen proprietären Signature-Technologien basieren, die in anderen Diamond-Lautsprechern der 800 Serie nicht zu finden sind. Kombiniert wird das Ganze mit exklusiven neuen Finishes und luxuriösen Designdetails.

Die Upgrades umfassen die Frequenzweiche mit neuen Bypass-Kondensatoren, ein FEA-optimiertes Design des Hochtongitters für mehr Transparenz, Die Bassreflexöffnung aus Aluminium, verbesserte Aerofoil-Membran-Tieftöner, eine optimierte Gehäusestruktur und sorgfältig platziertes Dämpfungsmaterial. Darüber hinaus sind die zwei Signature Modelle in Midnight Blue Metallic-Lackierung erhältlich, die auch bei der Nautilus verwendet wird und aus 11 Lackschichten besteht. Maßgeschneidertes blaues "Leather by Conolly" ist auf der oberen Platte angebracht. Alternativ kann man die Lautsprecher in California Burl Gloss Holzfurnier mit einzigartiger Holzmaserung und Hochglanzfinish mit schwarzem "Leather by Conolly" erwerben.

Die 800 Serie Signature ist ab dem 28. Juni bei ausgewählten Händlern erhältlich und wird in zwei speziellen Lackierungen angeboten: Midnight Blue Metallic und California Burl Gloss. Die Preise lauten wie folgt:

801 D4 Signature: 50.000 Euro Paarpreis

805 D4 Signature: 12.000 Euro Paarpreis

