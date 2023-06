News

Erster "Retribution"-Trailer zum neuen Liam Neeson-Thriller online

StudioCanal hat den ersten Trailer zum neuen Liam Neeson-Film "Retribution" veröffentlicht:

Der auf den Straßen Berlins inszenierte Action-Thriller von Nimród Antal ist ein Remake des spanischen Films "Anrufer Unbekannt" (El Desconocido) aus dem Jahr 2015 und wurde bereits 2018 von Christian Alvart unter dem Titel "Steig. Nicht. Aus!" mit Wotan Wilke Möhring und 2021 in Südkorea als "Hard Hit" neu verfilmt. "Retribution" soll am 14.09.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Natürlich hatte Matt (Liam Neeson) vergessen, dass er heute die Kinder zur Schule bringen muss. Doch aus dem kleinen Streit mit seiner Frau Heather (Embeth Davidtz) wird schnell ein großer Albtraum. Kaum sitzt der Investmentbanker mit Emily (Lilly Aspell) und Zach (Jack Champion) im Auto, meldet sich ein Unbekannter. Der Anrufer behauptet, in Matts Auto sei eine Bombe versteckt. Wenn auch nur ein Passagier aussteigt, werden alle sterben. Matt erfasst die Panik. Wer ist der Unbekannte? Was will er? Ist die Drohung wahr? Während Matt mit seinen Kids durch ein friedliches Berlin fährt, wächst im Auto das Chaos. Es geht um viele Millionen – und um ein schmutziges Geheimnis.

