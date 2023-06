News

Klipsch stellt Party-Lautsprecher Gig XL und Gig XXL vor

Bildquelle: Klipsch

Die Hornlautsprecher von Klipsch sind legendär und seit knapp 80 Jahren für ihren dynamischen Sound weltberühmt. Mit den neuen Party-Lautsprechern Gig XL und Gig XXL will der Hersteller seine Expertise in diesem Bereich in die Welt der Bluetooth- und Party-Lautsprecher transportieren. Mit dabei sind integrierte Lichtshows, ein Mikrofon für Ansagen und Karaoke in beiden Modellen und sowohl die drahtlose Zuspielung per Bluetooth als auch kabelgebunden über einen analogen Klinkeneingang und per USB. Zwei Gig XL oder Gig XXL lassen sich zum Stereopaar kombinieren und bei voller Lautstärke sollen die verbauten Akkus bis zu 8 Stunden durchhalten. Der Gig XL ist IPX4-zertifiziert, recht kompakt und mit einem 18cm Tieftöner sowie einem 5cm Mittelhochtöner ausgestattet. Der maximale Schallpegel liegt bei 105 dB bei einem halben Meter Abstand. Noch mehr Leistung steckt im Gig XXL mit zwei 18cm Tieftönern und einem maximalen Ausgangspegel von mehr als 110 dB bei 0,5m Abstand. Beide verfügen über einen Bass-Boost-Modus, der Gig XXL ist zusätzlich mit einem Instrumenteneingang per 6,3mm Klinke ausgestattet.

Klipsch Gig XL und Gig XXL sind ab Juli 2023 im Klipsch-Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 249,00 Euro (Gig XL) oder 399,00 Euro (Gig XXL).

