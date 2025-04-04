News

Bowers & Wilkins präsentiert den Pi8 McLaren Edition

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Der True Wireless In-Ear-Kopfhörer Bowers & Wilkins Pi8 kommt in einem neuen, von McLaren inspirierten Design in Galvanisch-Grau und Papaya-Orange daher. Nach dem Px8 McLaren Edition und dem Zeppelin McLaren Edition ist der Pi8 McLaren Edition das neueste Co-Branding-Produkt der inzwischen zehnjährigen Partnerschaft mit McLaren Automotive.

Vor Kurzem hat Bowers & Wilkins die Partnerschaft mit McLaren Automotive auf das Formel-1-Team des Unternehmens ausgeweitet und ist nun offizieller Audiopartner von McLaren. Die Pi8 McLaren Edition wurde auch direkt in Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Team entwickelt, so B&W.

Der Pi8 McLaren Edition ist ab dem 3. April zum Preis von 499 EUR /479 CHF über die Website von Bowers & Wilkins und ausgewählten Fachhandelspartnern vorbestellbar.

Giles Pocock, Vice President of Brand Marketing bei Bowers & Wilkins, erklärt: „Wir freuen uns sehr, erneut mit dem Team von McLaren zusammenzuarbeiten. Mit der Neuinterpretation unserer preisgekrönten Earbuds wird unsere langjährige Partnerschaft weiter gefestigt. Wir haben die unverwechselbare Design-DNA von McLaren mit unseren branchenführenden Audioprodukten vereint und eine ganz besondere Version unseres Pi8 geschaffen. Und wir sind gespannt auf die Reaktion der Fans von Bowers & Wilkins und McLaren.“

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.