News

Samsung lässt CO2-Fußabdruck von TVs, Soundbars und Monitoren zertifizieren

Bildquelle: Samsung

Samsung hat 2025 erneut den Carbon Footprint verschiedener seiner aktuellen TVs, Monitore und Soundbars, insgesamt rund 42 Modelle, durch den TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Dabei wird der Carbon Footprint über den gesamten Produktlebenszyklus nach international anerkannten Standards bewertet. 38 Modelle aus den Kategorien TV und Soundbar erhielten das Zertifikat „Product Carbon Reduction“.

Bereits zum fünften Jahr in Folge wurden Modelle der Premium TV-Serien Neo QLED 8K und Neo QLED zertifiziert. Darunter, unter anderem, die Modelle Neo QLED 8K QN990F, QN950F, Neo QLED 4K QN90F, QN85F sowie die OLED-Fernseher (S95F in 55" und 65", S90F und S85F in 77" und 83"). Ebenso The Frame Pro (LS03FW) und die Soundbars Q930F, Q800F und QS700F. Samsung hat seine zertifizierten Produkte im Jahr 2025 um die QLED TV-Reihe erweitert. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen daran, noch in diesem Jahr die Zertifizierung für seine Color E-Paper-Produktreihe zu erhalten.

„Samsung treibt technologische Innovationen für eine nachhaltige Zukunft voran“, sagt Taeyong Son, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Als weltweit führender TV-Hersteller ist es unser Ziel, ein möglichst umweltfreundliches Produkt-Ökosystem für unsere Kund*innen zu schaffen.“

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.