Blang HiFi-Tage 2.0 mit Canton Reference Lautsprechern auf Schloß Monaise
Im wunderschönen Schloss Monaise finden am kommenden Wochenende die Blang HiFi-Tage statt. Drei Modelle der neuen Canton Reference-Serie sowie weitere Komponenten hochwertiger deutscher HiFi-Marken werden in besonderer Atmosphäre präsentiert. Die Kompaktlautsprecher Reference 9 sowie die Standlautsprecher Reference 5 und Reference 7 kann man zusammen mit exklusiver ROTEL Michi Elektronik erleben. Außerdem warten spannende Vorträge und weitere Produktvorführungen sowie ein Gewinnspiel mit Sachpreisen im Gesamtwert von über 3.000 Euro auf die Besucher.
- Samstag, 05.04.2025 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr
- Sonntag, 06.04.2025 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Schloß Monaise 7, 54294 Trier
Weitere Informationen unter:
