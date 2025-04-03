News

Blang HiFi-Tage 2.0 mit Canton Reference Lautsprechern auf Schloß Monaise

Im wunderschönen Schloss Monaise finden am kommenden Wochenende die Blang HiFi-Tage statt. Drei Modelle der neuen Canton Reference-Serie sowie weitere Komponenten hochwertiger deutscher HiFi-Marken werden in besonderer Atmosphäre präsentiert. Die Kompaktlautsprecher Reference 9 sowie die Standlautsprecher Reference 5 und Reference 7 kann man zusammen mit exklusiver ROTEL Michi Elektronik erleben. Außerdem warten spannende Vorträge und weitere Produktvorführungen sowie ein Gewinnspiel mit Sachpreisen im Gesamtwert von über 3.000 Euro auf die Besucher.

Samstag, 05.04.2025 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 06.04.2025 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Schloß Monaise 7, 54294 Trier

Weitere Informationen unter:

