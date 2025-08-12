"Björk: Cornucopia : Live" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
One Little Independent veröffentlicht "Björk: Cornucopia : Live" auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD & LP. Der in Lissabon aufgenommene Konzertfilm aus dem Jahr 2023 wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit Dolby Atmos-Ton präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt auch HDR. Neben dem Film erscheint die Musik als Doppel-CD und 3 LP-Set sowie als DVD/CD-Set.
Der Verkaufsstart ist für den 24.10.2025 geplant.
Tracklisting:
1. family (intro)
2. the gate
3. utopia
4. arisen my senses
5. ovule
6. show me forgiveness
7. isobel
8. blissing me
9. arpeggio
10. body memory
11. hidden place
12. mouth’s cradle
13. victimhood
14. fossora
15. atopos
16. features creatures
17. courtship
18. pagan poetry
19. losss
20. sue me
21. tabula rasa
22. notget
23. future forever
24. fungal city
