"Björk: Cornucopia : Live" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

12.08.2025 (Karsten Serck)

One Little Independent veröffentlicht "Björk: Cornucopia : Live" auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD & LP. Der in Lissabon aufgenommene Konzertfilm aus dem Jahr 2023 wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit Dolby Atmos-Ton präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt auch HDR. Neben dem Film erscheint die Musik als Doppel-CD und 3 LP-Set sowie als DVD/CD-Set.

Der Verkaufsstart ist für den 24.10.2025 geplant.

Tracklisting:

1.   family (intro)

2.   the gate

3.   utopia

4.   arisen my senses

5.   ovule

6.   show me forgiveness

7.   isobel

8.   blissing me

9.   arpeggio

10. body memory

11. hidden place

12. mouth’s cradle

13. victimhood

14. fossora

15. atopos

16. features creatures

17. courtship

18. pagan poetry

19. losss

20. sue me

21. tabula rasa

22. notget

23. future forever

24. fungal city

