"Pop around the Clock - Summer Edition" mit Live-Konzerten auf 3sat
14.08.2025 (Karsten Serck)
3sat zeigt zum Ende der kommenden Woche die "Pop around the Clock - Summer Edition" mit Live-Konzerten nonstop. Die Sommer-Ausgabe läuft am 23.08.2025 ab 06:25 Uhr bis morgens um 07:15 Uhr.
Mit dabei sind Konzerte u.a. von Queen & Adam Lambert, Deichkind, Jamiroquai, Billie Eilish, Blur und Harry Styles. Neben den Konzerten sind auch mehrere Dokumentationen u.a. über Madonna, P!NK und "The Story of Hair Metal" geplant. Der genaue Zeitablauf für den Konzert-Tag ist auf der 3sat-Website verfügbar:
