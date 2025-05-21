News

"Apocalypse Now"-Doku "Hearts of Darkness" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

21.05.2025 (Karsten Serck)

StudioCanal veröffentlicht "Hearts of Darkness - Reise ins Herz der Finsternis" auf Ultra HD Blu-ray. Die Dokumentation über die Enstehungsgeschichte von Francis Ford Coppolas "Apocalypse Now" erscheint am 31.07.2025 als "Special Edition" mit Ultra HD Blu-ray und zwei Blu-ray Discs. Als Bonus-Material sind u.a. Kurzfilme und Dokus wie "Coda - Einführung von E. Coppola", "Coda: 30 Jahre später", "A Visit to China's Miao Country" und "Circle of Memory" geplant.

