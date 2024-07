News

Thriller "Don't Buy The Seller" im Herbst auf Blu-ray Disc

Die Busch Media Group veröffentlicht "Don't Buy The Seller" (Taget) im Herbst auf Blu-ray Disc. Der koreanische Thriller über eine Frau, die nach dem Kauf einer defekten Waschmaschine ins Visier eines Serienmörders gerät, erscheint am 05.09.2024 mit deutscher Synchronfassung und koreanischem Originalton in DTS HD MA 5.1 auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind mehrere Trailer geplant.

