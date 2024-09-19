"Barb Wire" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)
Turbine Medien veröffentlicht "Barb Wire" auf Ultra HD Blu-ray. Das zunächst im Direktvertrieb erhältliche 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook des Science Fiction Action-Thrillers mit Pamela Anderson aus dem Jahr 1996 wird ab dem 17.10.2024 auch im restlichen Handel erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
Neben "Barb Wire" wird auch "Fear and Loathing in Las Vegas" ab dem 17.10. bundesweit im Handel erhältlich sein.
Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:
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Barb Wire - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,85:1 (HDR10 & Dolby Vision)
Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Deutsch DTS-HD MA 2.0, Englisch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
+ Neue 4K-Restaurierung vom Original-Negativ mit HDR und Dolby Vision von Turbine
+ Verbesserter 5.1- und 2.0 Mix in Deutsch und Englisch
+ Neue Interviews* mit Produzent Todd Moyer (HD, 18 Min.), Kostümdesignerin Rosanna Norton (HD, 18 Min.) und Visual Effects Supervisor Chris Brown (HD, 16 Min.).
+ Sexy Outtakes (9 Min.)
+ Making-of** (15 Min.)
+ Promo-Featurette** (6 Min.)
+ Trailer USA / UK / DE & Teaser
+ Unrated-Version auf Blu-ray
+ 4:3-Retrofassung (Open Matte)*
* mit optionalen deutschen/englischen Untertiteln
** mit optionalen deutschen Untertiteln
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