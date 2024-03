News

Sci-Fi-Thriller "Civil War" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Civil War" im August auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller von Alex Garland (Ex Machina) über einen fiktiven Bürgerkrieg in den USA läuft ab dem 18.04.2024 in den deutschen Kinos und erscheint laut den aktuellen Planungen am 09.08.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc.

Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit englischem und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

