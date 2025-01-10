News
"The Changeling - Das Grauen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
10.01.2025 (Karsten Serck)
Camera Obscura veröffentlicht "The Changeling - Das Grauen" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Peter Medak aus dem Jahr 1980 erscheint am 03.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray im Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray enthält den Film mit englischem DTS HD MA 5.1 und deutschem PCM Stereo-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Interviews und Trailer geplant. Das Mediabook wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten.
- The Changeling - Das Grauen Cover A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Changeling - Das Grauen Cover B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
